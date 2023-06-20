Президент Болгарии заявляет, что присоединение страны к соглашению о поставке Украине миллиона снарядов будет ошибкой, однако премьер Болгарии такую позицию не поддержал.

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что если его страна присоединится к соглашению о поставке Украине миллиона снарядов, это будет ошибкой. В то же время такую позицию не поддержал премьер-министр страны.

Как сообщает "Свободна Европа", президент Болгарии настаивает, что страна не должна становиться частью инициативы "Один миллион снарядов" для Украины, аргументируя это большой нагрузкой на экономику.

"Вы видите, что конфликт обостряется, несет в себе огромные риски, истощает наши экономики и социальные системы. И в Болгарии, и в Брюсселе я утверждал, что наша страна не должна вмешиваться, поставляя оружие в войну на Украине, чтобы положить конец этому конфликту", - сказал он.

Видео дня

В то же время, премьер-министр страны Николай Денков считает, что Болгария должна выполнить взятые на себя обязательства. Он напомнил, что парламент Болгарии принял решение об отправке военной помощи в Украину, так что страна должна быть последовательной и выполнить это решение.

"Насколько я знаю, президент сказал, что Болгария участвует в поддержке Украины. Так что я вижу определенное противоречие - с одной стороны мы участвуем, с другой - снарядами не участвуем, так что пусть президент объяснит это противоречие", — сказал Денков.

Закупка боеприпасов для Украины

Ранее новый министр обороны Болгарии Тодор Тагарев в интервью Politico заявлял, что его страна намерена присоединиться к программе ЕС по поставке Украине миллиона боеприпасов. Болгария была одной из двух стран ЕС (еще одна - нейтральная в военном отношении Ирландия), которые не присоединились к этой программе.

Страны ЕС утвердили решение об отправке Украине 1 миллиона боеприпасов в течение ближайшего года. Снаряды будут предоставлены из собственных запасов стран-участников программы, а из бюджета ЕС им будет предоставлена компенсация. На эти цели потратят 1 миллиард евро.

Также еще 1 миллиард евро потратят на закупки новых боеприпасов для Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: