По словам министра обороны Тодора Тагарева, со складов страны будут направлены оружие и боеприпасы, которые имеют срок эксплуатации 30-40 лет, но все еще в хорошем состоянии.

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев анонсировал новый транш военной помощи Украине. Как сообщает БГНЕС, по его словам, помощи будет оказана примерно в том же объеме, как и в прошлый раз.

Он отметил, что со складов будет предоставлено вооружение, у которого срок эксплуатации довольно большой, но все оно в хорошем состоянии.

"Мы берем со складов вещи, которые в хорошем состоянии, имеют больший ресурс, но допустим 30-40 и более лет", - пояснил Тагарев и добавил, что предоставление основных боевых платформ в настоящее время не обсуждается.

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Он также прокомментировал слова президента страны Румена Радева о том, что для Болгарии было бы ошибкой присоединиться к сделке ЕС на 1 млн снарядов. Министр обороны заявил, что не понимает логики этого тезиса и подчеркнул, что это важная возможность для промышленности страны.

"Речь идет об инвестициях, европейских, в расширение мощностей и модернизацию нашей оборонной промышленности, пока мы не упустили возможность, потому что комиссар Тьерри Бретон сначала приехал в Болгарию, но потом он посетил и другие страны, и мы сказали, что это нам это не нужно. Нас никто не ждет, динамика в этой сфере необыкновенная", - сказал Тагарев.

Болгария и военная помощь Украине

В декабре 2022 года парламент Болгарии утвердил соглашение между Болгарией и Украиной о поставках нашей стране вооружений, оборудования и боеприпасов. Список вооружения был засекречен, однако, по данным СМИ, за два года Болгария отправила Украине вооружение на сумму более $1 млрд

Ранее президент Болгарии Румен Радев заявил, что присоединение страны к соглашению ЕС о поставке Украине снарядов будет ошибкой. Однако против такой позиции выступил премьер-министр страны Николай Денков. В частности, он напомнил, что Болгария уже приняла решение об отправке военной помощи в Украину, так что нужно быть последовательными.

Также Тагарев в интервью Politico ранее заявлял, что его страна намерена присоединиться к программе ЕС по поставке Украине миллиона боеприпасов.

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