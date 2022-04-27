По его мнению, призывы к миру угасают, и началась более жесткая риторика.

Президент Болгарии Румен Радев категорически против поставок оружия Украине, так как это означает "прямое вовлечение в конфликт". Он также заявил, что нет необходимости в визите в Киев.

Высказывания президента опубликовало болгарское издание BGNES.

"Категорическое "нет" предоставлению военной помощи Украине, ведь это означает шаг к прямому вовлечению Болгарии в этот конфликт. Призывы к миру исчезают, а на смену им приходит все более жесткая риторика и призывы к победе. Если победа означает самоуничтожение и экономическую ликвидацию Европы, то мы быстро движемся в этом направлении", — заявил Радев.

По словам президента, Болгария должна прикладывать все усилия для скорейшего достижения мира и прекращения "конфликта". Слово "война" Радев в своих комментариях не использовал.

"Затягивание конфликта будет иметь катастрофические последствия во многих отношениях. Суверенная болгарская позиция вырабатывается в Софии, а не в Киеве, и я не думаю, что есть необходимость в визите туда", — подытожил Радев.

Последнее высказывание президента может касаться поездки премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова в Украину. Согласно заявлениям СМИ, он отправился в Киев вместе с делегацией, чтобы обсудить военную помощь нашему государству.

Напомним, ранее Россия прекратила отправку газа в Болгарию. Причиной стал отказ оплачивать поставки в рублях, что стало бы нарушением санкций ЕС против РФ.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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