Изъятие будет происходить без какой-либо компенсации стоимости имущества.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который разрешает принудительное изъятие в Украине имущества РФ и ее резидентов без какой-либо компенсации его стоимости.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

"Президент Украины В. Зеленский подписал принятый Верховной Радой Украины закон Украины" Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов", - говорится в сообщении.

Указанный закон определяет правовые основы принудительного изъятия по мотивам общественной необходимости объектов права собственности (включая случаи, при которых это настоятельно требуется военной необходимостью) Российской Федерации, как государства, которое начало полномасштабную войну против Украины, и ее резидентов.

Согласно закону, принудительное изъятие в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов осуществляется без какой-либо компенсации (возмещения) их стоимости, учитывая полномасштабную агрессивную войну, которую Российская Федерация развязала и ведет против Украины и украинского народа.

Как сообщал УНИАН, 3 марта Верховная Рада провела пленарное заседание, на котором было принято 14 законов, в том числе закон Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов (реестр №7122)