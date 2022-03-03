Принятые парламентом документы уже направили на подпись Зеленскому.

Сегодня Верховная Рада Украины провела пленарное заседание - принято 14 законов и одно постановление.

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата ВРУ.

В частности, парламентом принято постановление "Об обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международного комитета Красного Креста, Европейского парламента, международных организаций и их парламентских ассамблей, парламентов и правительств иностранных государств по срочной необходимости обеспечения защиты гражданского населения от вооруженных нападений российских захватчиков (рег. номер №7123).

Также парламент принял закон об утверждении указа президента Украины "О всеобщей мобилизации" (рег. 7113); закон об одобрении указа президента "Об использовании Вооруженных сил Украины и других воинских формирований" (рег. №7115).

Кроме того, приняты законы по обеспечению ответственности лиц, осуществлявших коллаборационную деятельность (рег. № 5143), относительно установления уголовной ответственности за коллаборационную деятельность) (рег. №5144); о запрете изготовления и распространения информационной продукции, направленной на пропаганду действий государства-агрессора (рег. №5101).

Кроме того приняты законы об усилении уголовной ответственности за изготовление и распространение запрещенной информационной продукции(рег. №5101); о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и других законодательных актов в отношении дополнительного регулирования обеспечения деятельности правоохранительных органов в сложных условиях военного положения (рег. №7118); "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" относительно изменения подсудности судов" (рег. №7117), а также закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за преступления против основ национальной безопасности Украины в условиях действия режима военного положения" (рег. №7116).

Депутаты поддержали закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов (реестр №7122), а также о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за мародерство (рег.№7124);

Все документы, принятые Радой, уже направлены на подпись президенту.

Нардеп Ирина Геращенко назвала сегодняшнее заседание самым драматичным.

"Самое драматичное заседание ВР. В условиях военного положения. Под громыхание взрывов где-то далеко. 287 нардепов всех фракций собрались в зале. Начали наше заседание с гимна", - написала она.

Напомним, рано утром 24 февраля Российская Федерация ворвалась на территорию Украины. Позже украинский парламент проголосовал за введение военного положения.

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