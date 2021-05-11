Закон изменяет подход и определяет два основания для осуществления специального досудебного расследования или специального судебного производства.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым вводится возможность заочного уголовного преследования лиц, находящихся в Российской Федерации или на временно оккупированных территориях Украины.

Как сообщила пресс-служба главы государства, этот документ призван обеспечить неотвратимость наказания граждан, которые совершили уголовное преступление и скрываются от следствия.

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"Согласно украинскому законодательству, чтобы начать в отношении беглеца специальное досудебное расследование или специальное судебное производство, его должны объявить в международный розыск. Но Интерпол иногда отказывает Украине в объявлении в международный розыск определенных лиц, мотивируя такие свои решения наличием признаков политического преследования. Суды, со своей стороны, связывают объявление в международный розыск с моментом выставления Интерполом "красной карточки" и, как следствие, отказывают в удовлетворении ходатайств о специальном досудебном расследовании", - рассказали в ОП.

Закон, который подписал президент, изменяет подход и определяет два основания для осуществления специального досудебного расследования или специального судебного производства:

если подозреваемый объявлен в международный розыск;

если подозреваемый безосновательно уклоняется от явки по вызову следователя, прокурора, следственного судьи или суда (при условии его надлежащего уведомления о таком вызове) и находится на территории государства-агрессора или на временно оккупированных территориях Украины.

Следственный судья может заочно арестовать такого подозреваемого.

Документ также определяет перечень статей Уголовного кодекса Украины, по которым может осуществляться специальное досудебное расследование. Судебное рассмотрение в отношении обвиняемых в таких уголовных производствах может осуществляться в их отсутствие (in absentia). Исключением являются несовершеннолетние, которые скрываются от следствия на временно оккупированной территории Украины, на территории страны-агрессора или объявлены в международный розыск.

Также закон вводит обязательную публикацию в общегосударственных СМИ и на официальном сайте Офиса генерального прокурора сведений о подозреваемых, в отношении которых начато специальное досудебное расследование, не позднее 24 часов после получения соответствующего постановления суда.

Если после начала специального судебного производства обвиняемый явился или был доставлен в суд, с этого момента судебное рассмотрение по общим правилам Уголовного процессуального кодекса Украины.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины

27 апреля ВР приняла закон о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования (№2164).

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, в Офисе генпрокурора, благодаря принятию этого закона, до конца года планируют завершить основные "дела Майдана".

Генпрокурор пояснила, что закон также позволит антикоррупционным органам привлекать к ответственности виновных топ-коррупционеров времен президентства Виктора Януковича, даст возможность ускорить рассмотрение уголовных дел о событиях в Иловайске и Дебальцево, в отношении главарей "ЛНР/ДНР", а также о пытках в тюрьме "Изоляция" в оккупированном Донецке.

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Автор: Юлия Петриченко