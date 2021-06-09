Президент подчеркнул, что проект "Северного потока-2" является политическим оружием России.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, во время которых скоординировал позиции по ключевым вопросам повестки дня накануне проведения саммитов "Группы семи" и НАТО, запланированные на ближайшее время.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский проинформировал Трюдо о ситуации с безопасностью на востоке и у границ Украины.

Президент подчеркнул, что сейчас состоялся отвод только части российских войск и тяжелого вооружения с временно оккупированных территорий и от украинских границ.

"Россия почти не проводила отвод. Из 105 тыс. российских военных лишь 11 тыс. ушли назад", – сказал Зеленский.

Он отметил важность сохранения международного давления на РФ с целью достижения реального прогресса в мирном урегулировании.

Читайте такжеРФ собирается значительно усилить военное присутствие у своих западных границ НАТО отреагировало

Кроме того, президент подчеркнул, что проект "Северный поток – 2" является политическим оружием России.

"Мы считаем, что достройка "Северного потока – 2" укрепит Россию как игрока на мировой карте", – отметил глава государства.

Трюдо подтвердил непоколебимую поддержку со стороны Канады суверенитета и территориальной целостности Украины и солидарность с нашим государством в противодействии длительной агрессии РФ.

"Мы остаемся большими друзьями. Будем продолжать поддерживать Украину", - сказал глава правительства Канады.

Собеседники обсудили практическое взаимодействие с целью поддержки усилий Украины на пути к членству в НАТО.

Читайте такжеГоссекретарь США оценил возможность вступления Украины в НАТО

"Отдельное внимание было уделено усилению координации усилий между Украиной и Канадой в деле о сбитом Ираном самолете рейса PS752 и привлечения виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

Также стороны коснулись планов по дальнейшему политическому диалогу на высшем уровне.

Зеленский подтвердил приглашение Трюдо посетить Украину для участия в инаугурационном саммите "Крымской платформы" в Киеве и в мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Справка УНИАН. 8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Спустя три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь виновных к ответственности.

Представители Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана создали совместную Международную группу по координации помощи жертвам этой катастрофы с целью выработки единой позиции для ведения переговоров с Ираном.

В июле Иран передал бортовые самописцы с самолета во Францию для проведения исследований.

В середине декабря в Канаде заявили, что расследование Ираном крушения самолета МАУ не вызывает доверия.

По словам руководителя украинской группы переговорщиков с Ираном по катастрофе украинского самолета Евгения Енина, Украина обратится в Международный суд ООН, если переговорные возможности с Ираном будут исчерпаны.

Недавно стало известно о появлении секретных аудиозаписей, которые свидетельствуют, что власти Ирана никогда не раскроют правду о сбитом украинском самолете. По данным канадского телеканала CBC News, Правительство Канады и учреждения безопасности изучают секретные аудиозаписи, на которых мужчина, идентифицированного как глава Министерства иностранных дел Ирана, обсуждает вероятность того, что самолет МАУ сбили намеренно.

В конце февраля 2021 года Украина передала иранской стороне замечания и предложения к проекту отчета о причине трагедии самолета и настаивала, чтобы Иран приобщил их к финальному документу.

17 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Иран не учел замечания Украины и с манипуляциями обнародовал окончательный отчет о техническом расследовании относительно катастрофы украинского самолета.

В апреле в Иране якобы десяти чиновникам выдвинули обвинения по делу о крушении украинского "Боинга" под Тегераном.

3 июня в Международной группе по координации помощи жертвам рейса PS752 сообщили, что Афганистан больше не будет участвовать в переговорах с Ираном.

7 июня в Иране пообещали предоставить следствию доступ к материалам дела о крушении украинского самолета.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров