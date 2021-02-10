На аудиозаписях глава иранского МИД рассуждал о причинах трагедии и не исключал умышленное сбитие самолета.

Информацию канадских СМИ о версии умышленного сбития над Тегераном украинского Boeing Иран считает недостоверной и основанной на ложных утверждениях.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Ирана.

Отмечается, что глава МИД Мохаммад-Джавад Зариф, один из фигурантов опубликованных аудиозаписей, на самом деле подчеркивал необходимость изучения всех возможных причин и обстоятельств трагедии, в частности несанкционированное внешнее вмешательство в электронные сети.

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Тегеран просит не политизировать трагедию и не травмировать родственников погибших. Также в иранской столице напомнили об окончании сроков рассмотрения экспертных отчетов, после чего, с учетом комментариев причастных стран, документ станет доступным для общественности.

Что предшествовало

Правительство и спецслужбы Канады изучают аудиозапись, на которой человек, идентифицированный как министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф, рассуждает о возможности того, что гибель «Боинга» рейса PS752 не была случайностью.

На записи человек, которого источники идентифицировали как Зарифа, отмечает, что существует «тысяча возможностей» объяснения катастрофы, включая намеренную атаку. По мнению говорящего, это не так уж и невероятно – атаку могли осуществить два-три «лазутчика».

При этом говорящий отмечает, что правда никогда не будет раскрыта на самых высоких уровнях руководства армии и страны.

Крушение самолета МАУ в Иране

8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит иранскими военными "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.

30 декабря иранские СМИ информировали, что правительство Ирана поручило выплатить семьям жертв крушения самолета МАУ компенсации по 150 тыс. долларов США или эквивалент в евро.

В сообщении утверждается, что Иран провел несколько заседаний со странами, граждане которых погибли в результате катастрофы, и в результате стороны договорились о компенсациях семьям жертв.

В свою очередь, в МИД Украины отметили, что размер компенсаций родственникам жертв катастрофы надо сначала определить путем переговоров.

7 января 2021 года Рухани заявил, что все ответственные за сбитие самолета предстанут перед судом.

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Автор: УНИАН