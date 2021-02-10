В распоряжении спецслужб оказалась запись частной беседы с главой МИД Ирана.

Правительство и спецслужбы Канады изучают аудиозапись, на которой человек, идентифицированный как министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф, рассуждает о возможности того, что гибель «Боинга» рейса PS752 не была случайностью.

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Об этом сообщает CBC News. Журналисты также прослушали запись частной беседы, которая имела место в первые месяцы после катастрофы PS752. Они попросили трех человек перевести запись с фарси на английский, чтобы уловить все нюансы речи.

На записи человек, которого источники идентифицировали как Зарифа, отмечает, что существует «тысяча возможностей» объяснения катастрофы, включая намеренную атаку. По мнению говорящего, это не так уж и невероятно – атаку могли осуществить два-три «лазутчика».

При этом говорящий отмечает, что правда никогда не будет раскрыта на самых высоких уровнях руководства армии и страны.

«Они никогда не скажут ни нам, ни кому либо еще, потому что если сделают это – откроют определенные двери в оборонные системы страны», - поясняет он.

Специальный советник премьер-министра Канады по делу PS752 Ральф Гудейл, сказал журналистам, что правительство знает о записи. Канадские эксперты получили копию в ноябре для изучения. Спецслужбы сейчас оценивают подлинность записи.

Детали беседы и личности причастных к ней людей не раскрываются из-за опасений об их безопасности.

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в комментарии журналистам отметил, что Киев впервые слышит об этой записи, хотя канадская полиция помогает Украине в проведении собственного расследования. По его словам, Украине следует изучить эти данные.

«Думаю, это еще одна причина не соглашаться на что-то меньшее, чем правда. Мы не хотим видеть козлов отпущения вместо настоящих преступников. Мы не хотим видеть, как правду скрывают за гостайной. Мы хотим докопаться до сути», - отметил он.

При этом он не исключил, что уничтожение самолета было намеренным актом.

«На этом этапе мы не можем исключать ничего», - заключил дипломат.

Крушение самолета МАУ в Иране

8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит иранскими военными "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.

30 декабря иранские СМИ информировали, что правительство Ирана поручило выплатить семьям жертв крушения самолета МАУ компенсации по 150 тыс. долларов США или эквивалент в евро.

В сообщении утверждается, что Иран провел несколько заседаний со странами, граждане которых погибли в результате катастрофы, и в результате стороны договорились о компенсациях семьям жертв.

В свою очередь, в МИД Украины отметили, что размер компенсаций родственникам жертв катастрофы надо сначала определить путем переговоров.

7 января 2021 года Рухани заявил, что все ответственные за сбитие самолета предстанут перед судом.

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Автор: Дмитрий Захаров