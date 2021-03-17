Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что Иран не учел замечания Украины и обнародовал с манипуляциями окончательный отчет о техническом расследовании сбития иранскими военными самолета "Международных авиалиний Украины".
Об этом глава МИД заявил в видеообращении, опубликованном украинским внешнеполитическим ведомством в Facebook.
"Сегодня Иран обнародовал окончательный отчет по результатам технического расследования катастрофы украинского рейса МАУ PS752 под Тегераном. Ранее Украина направляла иранской стороне более 90 страниц замечаний и предложений этого отчета, и настаивала, чтобы Иран приобщил их к финальному документу", - заявил Кулеба.
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"Но то, что мы сегодня увидели в опубликованном отчете, не что иное, как циничная попытка скрыть истинные причины сбития нашего самолета. Анализ документа показывает, что Иран провел техническое расследование с многочисленными нарушениями международных стандартов Чикагской конвенции и IKAO (Международной организации гражданской авиации)", - подчеркнул министр.
"Вынуждены констатировать, что расследование было предвзятое. Представленные доказательства выборочными, а выводы ложными", - подчеркнул глава МИД.
По его словам, представленный Ираном документ не предоставляет всех обстоятельств, не раскрывает первопричины трагедии и цепочку действий, которые к ней привели.
"Это не отчет. Это сборник манипуляций, цель которого не выяснить истину, а оправдать Исламскую республику Иран. Это большое отчаяние для Украины и всего цивилизованного мира. Иран не смог найти силы, чтобы взять на себя ответственность за то, чтобы подобных трагедий больше не происходило", - подчеркнул Кулеба.
Авиакатастрофа МАУ в Иране: хроника событий
- 8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находилось 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
- Спустя три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.
- В июле Иран передал бортовые самописцы с самолета во Францию для проведения исследований.
- 19 октября в Тегеране заместитель министра иностранных дел Евгений Енин встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. После встречи Енин сообщил, что Иран готов обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв сбитого самолета МАУ, независимо от их гражданства. Однако 9 декабря Енин заявил, что Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших в катастрофе самолета МАУ.
- Также, по его словам, Украина обратится в Международный суд ООН, если переговорные возможности с Ираном будут исчерпаны.
- В середине декабря в Канаде выразили позицию, что расследование Ираном катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" не вызывает доверия.
- 31 декабря 2020 года Иран с пятой попытки передал Украине проект технического отчета о сбитии самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" возле Тегерана. У Украины было два месяца, чтобы внести в отчет замечания и предложения.
- Недавно стало известно о появление секретных аудиозаписей, которые свидетельствуют, что власти Ирана никогда не раскроют правду о сбитии украинского самолета.
- По данным канадского телеканала CBC News, правительство Канады и учреждения в сфере безопасности изучают секретные аудиозаписи, где человек, которого источники идентифицировали как главу МИД Ирана, обсуждает вероятность того, что уничтожение самолета МАУ было преднамеренным актом.
- В конце февраля 2021 года Украина передала Ирану замечания к проекту технического отчета о сбитии самолета МАУ.
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