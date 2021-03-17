Глава МИД заявил, что Иран провел техническое расследование с многочисленными нарушениями международных стандартов Чикагской конвенции и IKAO.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что Иран не учел замечания Украины и обнародовал с манипуляциями окончательный отчет о техническом расследовании сбития иранскими военными самолета "Международных авиалиний Украины".

Об этом глава МИД заявил в видеообращении, опубликованном украинским внешнеполитическим ведомством в Facebook.

"Сегодня Иран обнародовал окончательный отчет по результатам технического расследования катастрофы украинского рейса МАУ PS752 под Тегераном. Ранее Украина направляла иранской стороне более 90 страниц замечаний и предложений этого отчета, и настаивала, чтобы Иран приобщил их к финальному документу", - заявил Кулеба.

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"Но то, что мы сегодня увидели в опубликованном отчете, не что иное, как циничная попытка скрыть истинные причины сбития нашего самолета. Анализ документа показывает, что Иран провел техническое расследование с многочисленными нарушениями международных стандартов Чикагской конвенции и IKAO (Международной организации гражданской авиации)", - подчеркнул министр.

"Вынуждены констатировать, что расследование было предвзятое. Представленные доказательства выборочными, а выводы ложными", - подчеркнул глава МИД.

По его словам, представленный Ираном документ не предоставляет всех обстоятельств, не раскрывает первопричины трагедии и цепочку действий, которые к ней привели.

"Это не отчет. Это сборник манипуляций, цель которого не выяснить истину, а оправдать Исламскую республику Иран. Это большое отчаяние для Украины и всего цивилизованного мира. Иран не смог найти силы, чтобы взять на себя ответственность за то, чтобы подобных трагедий больше не происходило", - подчеркнул Кулеба.

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Автор: Виталий Саенко