Официального подтверждения о начале судебного процесса Украина так и не получила.

Иран пообещал предоставить следствию доступ к материалам дела о катастрофе самолета МАУ вблизи Тегерана.

Об этом сообщил в Twitter заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.

«Иран пообещал предоставить следствию доступ к материалам дела в суде в Тегеране, а также данные по квалификации преступления и меры ответственности», - написал он.

Однако, по словам Мамедова, официального подтверждения о начале судебного процесса они так и не получили.

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Автор: Денис Прядко