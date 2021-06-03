Иран использовал давление на Афганистан с целью "сливания информации" о том, как Международная группа по координации помощи жертвам рейса PS752 готовится к переговорам.

Афганистан больше не будет участвовать в переговорах с Ираном по делу сбитого иранскими военными украинском самолета "Международных авиалиний Украины".

Об этом говорится в совместном заявлении Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Украины.

"Мы, министры, представляющие Афганистан, Канаду, Швецию, Украину и Великобританию, приняли во внимание особую ситуацию в Афганистане, которая требует всестороннего внимания. В результате представители Координационной группы договорились, что несмотря на то, что Афганистан остается ключевым партнером и будет продолжать играть важную роль в этой группе, он не будет принимать непосредственного участия в предстоящих переговорах", - отмечается в заявлении.

"Поскольку руководящим принципом Координационной группы является обеспечение равного подхода ко всем жертвам авиакатастрофы рейса 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (PS752) независимо от национальности, Канада, Швеция, Украина и Великобритания, а также Афганистан, будут продолжать интенсивную работу по обеспечению прозрачности, справедливости и правосудия в отношении всех жертв, в том числе афганских, и их семей", - отметили авторы заявления.

В нем выражается солидарность с родными и близкими жертв катастрофы самолета МАУ, которые до сих пор переживают глубокую потерю.

"Уверяем, что Координационная группа будет оставаться единой в своей цели привлечь Исламскую Республику Иран к ответственности за эту трагедию", - подытоживается в заявлении.

Как сообщили информированные дипломатические источники в комментарии корреспонденту УНИАН, Иран использовал давление на Афганистан с целью "сливания информации" о том, как Международная группа по координации помощи жертвам рейса PS752 готовится к переговорам с Ираном.

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Автор: Виталий Саенко