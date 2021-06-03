Афганистан больше не будет участвовать в переговорах с Ираном по делу сбитого иранскими военными украинском самолета "Международных авиалиний Украины".
Об этом говорится в совместном заявлении Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Украины.
"Мы, министры, представляющие Афганистан, Канаду, Швецию, Украину и Великобританию, приняли во внимание особую ситуацию в Афганистане, которая требует всестороннего внимания. В результате представители Координационной группы договорились, что несмотря на то, что Афганистан остается ключевым партнером и будет продолжать играть важную роль в этой группе, он не будет принимать непосредственного участия в предстоящих переговорах", - отмечается в заявлении.
"Поскольку руководящим принципом Координационной группы является обеспечение равного подхода ко всем жертвам авиакатастрофы рейса 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (PS752) независимо от национальности, Канада, Швеция, Украина и Великобритания, а также Афганистан, будут продолжать интенсивную работу по обеспечению прозрачности, справедливости и правосудия в отношении всех жертв, в том числе афганских, и их семей", - отметили авторы заявления.
В нем выражается солидарность с родными и близкими жертв катастрофы самолета МАУ, которые до сих пор переживают глубокую потерю.
"Уверяем, что Координационная группа будет оставаться единой в своей цели привлечь Исламскую Республику Иран к ответственности за эту трагедию", - подытоживается в заявлении.
Как сообщили информированные дипломатические источники в комментарии корреспонденту УНИАН, Иран использовал давление на Афганистан с целью "сливания информации" о том, как Международная группа по координации помощи жертвам рейса PS752 готовится к переговорам с Ираном.
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Авиакатастрофа МАУ в Иране: хроника событий
- 8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находилось 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
- Спустя три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.
- 19 октября в Тегеране заместитель министра иностранных дел Евгений Енин встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. После встречи Енин сообщил, что Иран готов обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв сбитого самолета МАУ, независимо от их гражданства. Однако 9 декабря Енин заявил, что Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших в катастрофе самолета МАУ.
- 31 декабря 2020 года Иран с пятой попытки передал Украине проект технического отчета о сбитии самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" возле Тегерана. У Украины было два месяца, чтобы внести в отчет замечания и предложения.
- Позже стало известно о появление секретных аудиозаписей, которые свидетельствуют, что власти Ирана никогда не раскроют правду о сбитии украинского самолета.
- По данным канадского телеканала CBC News, правительство Канады и учреждения в сфере безопасности изучают секретные аудиозаписи, где человек, которого источники идентифицировали как главу МИД Ирана, обсуждает вероятность того, что уничтожение самолета МАУ было преднамеренным актом.
- В конце февраля 2021 года Украина передала Ирану более 90 страниц замечаний к проекту технического отчета о сбитии самолета МАУ, и настаивала, чтобы Иран приобщил их к финальному документу.
- 17 марта Иран обнародовал окончательный отчет, в котором причиной сбития самолета МАУ названа "ошибка" оператора ПВО, увидевшего в пассажирском лайнере, только что взлетевшем из международного аэропорта Тегерана, "вражескую цель".
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Иран не учел замечания Украины и обнародовал с манипуляциями окончательный отчет технического расследования о сбитии украинского самолета.
- В апреле стало известно, что в Иране десяти чиновникам якобы выдвинули обвинения в деле о катастрофе украинского "Боинга" под Тегераном в январе 2020 года.
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