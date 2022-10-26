Сегодня в Киеве президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало заявил, что Путин через него просил передать сообщение президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости начала переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Россия должна начать уважать территориальную целостность, суверенитет и границы Украины для налаживания диалога в будущем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало в Киеве.

Сначала Эмболо отметил, что вчера посетил Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, который просил передать президенту Украины сообщение о необходимости налаживания диалога. Президент Гвинеи-Бисау добавил, что сделал вывод, что Путин готов к переговорам с Зеленским.

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В то же время, как рассказал Зеленский, по словам президента Гвинеи-Бисау, Путин "хочет наладить мосты" для диалога.

Как сказал Зеленский, он более подробно рассказал своему африканскому коллеге о том, что реально происходит.

"Я сказал, чтобы были мосты между теми или иными государствами, надо же, чтобы не подрывали инфраструктуру в одном государстве. Очевидно, что тогда о чем-то в будущем можно говорить", - сказал Зеленский.

Также президент Украины отреагировал на то, что Россия через Эмбало передала, что надо разблокировать отношения.

"Я также говорю, что надо разблокировать. Я говорю, знаете, давайте начнем разблокирование по крайней мере с нашего Черного моря", - сказал Зеленский.

Также глава украинского государства отметил, что все боятся, что существует ядерная угроза, и в частности, в последнее время все говорят о какой-то грязной бомбе.

"Эта вся риторика идет именно от Российской Федерации. Угроза именно от них, полностью на нашей территории. Они оккупировали нашу атомную станцию. Угрожают (большей) оккупацией и подрывом гидроэлектростанции", - заявил Зеленский.

В этой связи он подчеркнул, что для того, чтобы был диалог, нужно, чтобы одно государство уважало другое государство и его территориальную целостность, суверенитет и границы.

"Я думаю, что именно от таких очень простых фундаментальных вещей, именно с таких начинается что угодно... пока что всего этого нет, а желание российского президента говорить, я думаю, что это не более чем спланированная риторика, которая должна сработать на его внутреннюю аудиторию и на аудиторию тех государств, которые еще не изолировали политику между своим государством и государством под названием Россия", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский о диалоге с Путиным

11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с президентом России Владимиром Путиным, который "не имеет будущего", не может быть диалога. Зеленский отметил, что Путин говорит ультиматумами, а его отношением к миру является террор.

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