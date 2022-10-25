Президент Украины пожелал новому премьеру Великобритании успешно преодолеть все вызовы, которые есть перед британским обществом и миром.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Риши Сунака со вступлением в должность премьер-министра Великобритании.

Об этом президент написал в Twitter.

"Поздравляю Риши Сунака со вступлением в должность премьер-министра Великобритании! Желаю успешно преодолеть все вызовы, которые сегодня встали перед британским обществом и миром", - отметил глава государства.

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Зеленский подчеркнул, что готов вместе и в дальнейшем укреплять украино-британское стратегическое партнерство.

Назначение нового премьер-министра Великобритании - важнейшие новости

Как сообщал УНИАН, сегодня Риши Сунак после встречи с королем Великобритании Чарльзом III официально стал руководителем правительства страны.

СМИ отмечают, что после завершения формальных процедур он стал первым в истории британским премьер-министром азиатского происхождения и первым, который стал руководителем правительства после встречи с новым королем.

20 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку. Она заняла этот пост 6 сентября, после того как 7 июля премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил о своей отставке, а 20 октября подала в отставку.

В августе бывший министр финансов Сунак был одним из фаворитов гонки за место премьера, которое освободилось после отставки Джонсона. Однако убедить членов Консервативной партии тогда ему не удалось: они выбрали Лиз Трасс.

Вторая попытка получить высший пост в Британии для Сунака оказалась удачной. Джонсон снял свою кандидатуру. Соперником оказалась лишь сравнительно малоизвестная и не очень популярная Пенни Мордонт, которая в итоге также отказалась от гонки.

СМИ напомнили, что еще в июле Сунак пообещал поддерживать Украину и сказал, что его первым зарубежным визитом в качестве премьера будет поездка в Киев.

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