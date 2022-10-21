Турецкий президент заявил, что продолжит прилагать усилия для завершения войны в Украине.

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что не теряет надежд организовать встречу президентов Украины и России для завершения войны.

Как сообщает CNN Turk по словам Эрдогана, "Путин сейчас гораздо мягче и более открыт к переговорам, чем ранее", а во время вчерашних переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским он почувствовал, что "у него тоже нет такой блокировки, и что он тоже выступает за преодоление этого вопроса".

"Послушав обоих лидеров, мы увидим, насколько далеко они могут завести телефонную дипломатию, которую мы проведем в ближайшие дни... Мы надеемся, что продолжим путь к миру, объединив двух лидеров. Потому что обе стороны несут серьезные потери. Я верю, что с миром не будет проигравших", - поделился мнением Эрдоган.

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Усилия Эрдогана по завершению войны в Украине

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган уже не раз предлагал стать посредником в украинско-российских переговорах с целью завершения войны.

Он регулярно проводит телефонные разговоры с Путиным по этому вопросу. Во время одного из последних разговоров Эрдогана и Путина, который состоялся 7 октября, турецкий президент попытался убедить Путина, что окончание войны в интересах всех сторон.

Эрдоган после масштабного обмена пленными между Украиной и РФ, который прошел при его посредничестве, пообещал продолжать "телефонную дипломатию" с целью завершения войны.

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