Президент Украины возразил, что Россия как-то намекала или прямо предлагала дать Медведчуку спокойствие в обмен на какие-либо уступки.

Украина могла обменять у России нардепа Виктора Медведчука на других украинцев, если бы он имел российское гражданство.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV.

По его словам, Медведчук сейчас является гражданином Украины и в отношении его применяется украинское законодательство.

"С другой стороны, если, например, Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть российское гражданство, например, скажем так, вполне возможно, то тогда мы бы с удовольствием, после этого подтверждения, или хотя бы намека, рассмотрели возможности обмена господина Медведчука на действительных героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине", - сказал Зеленский.

Также Зеленский возразил, что Россия как-то намекала или прямо предлагала дать Медведчуку спокойствие в обмен на какие-либо уступки.

Дела против Медведчука

В Украине Медведчуку 8 октября объявили о подозрении в государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля на оккупированном Донбассе. По этому делу ему избрана мера пресечения – круглосуточный домашний арест.

Ранее, 11 мая, генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении Медведчуку и депутату от "ОПЗЖ" Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Им объявлено о подозрении по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (про секретное подразделение ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины – подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Луч".

В этом деле Медведчуку избрана мера пресечения - круглосуточный домашний арест. Козак находится за пределами Украины.

Автор: Александр Топчий