СБУ принимает меры по установлению места пребывания Виктора Медведчука и вручению ему ходатайства о содержании под стражей.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в государственной измене двум депутатам Верховной Рады.

Об этом она сообщила в Facebook.

Читайте такжеНе только Россия: в СБУ предупредили об угрозе со стороны БеларусиГлава офиса Генпрокурора не назвала полностью фамилии нардепов. По информации УП, подозрения подписали куму Путина Виктору Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку.

"Мы с коллегами из правоохранительных органов провели массу следственных действий, получили много экспертных заключений, в ходе досудебного расследования допросили ценных свидетелей. Работа велась эффективно, мы делали все возможное, чтобы информация оставалась в вакууме", – пояснила Венедиктова.

Народные депутаты подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму, уточнила Венедиктова.

Также она сообщила, что по результатам обысков место пребывания Медведчука не установлено, и поэтому СБУ принимает меры по установлению его места пребывания и вручению ему ходатайства о содержании под стражей.

"1. Считать Крым частью другого государства - нельзя. 2. Способствовать и непосредственно участвовать в передаче ценных документов, касающихся украинских недр, денежный эквивалент ресурсов которых составляет 38 млрд грн - нельзя. 3. Становиться правопреемником украинской собственности, принадлежащей гражданам Украины, - нельзя. 4. Раскрывать сведения, содержащие гостайну, - нельзя. 5. Создавать армию информационных клоунов и кукловодить ими в собственных антиукраинских интересах - нельзя", - подытожила генпрокурор.

Раньше сообщалось об обысках в доме Медведчука в Киеве.

Санкции против Медведчука и Ко

Как сообщал УНИАН, 2 февраля президент ввел в действие решение СНБО о применении санкций к народному депутату от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Козаку и 8 компаниям, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne". Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций к 19 юридическим и 8 физическим лицам, в том числе и к Медведчукк и его жене Оксане Марченко.

Санкции наложены на все имущество и активы, которые находятся в подчинении Медведчука и его жены.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, СБУ расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчука, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Медведчук обжаловал в Верховном суде указ о введенные против него санкции.

Дело против Медведчука: что известно

Ранее в ГБР сообщили, что дело против кума Путина и депутата Рады Виктора Медведчука, открыто еще в 2019 году, до сих пор в процессе досудебного расследования. Речь о государственной измене и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

"В указанном уголовном производстве досудебное расследование осуществляется Центральным аппаратом Государственного бюро расследований. В уголовном производстве ни одному лицу о подозрении не сообщалось. Уголовное производство не закрывалось", - информируют в ГБР.

В феврале 2019 года Генпрокуратура открыла производство по обращению тогда депутата Андрея Тетерева против сопредседателя ОПЗЖ Виктора Медведчука по статьям о сепаратизме и государственной измене.

29 января 2019 года Виктор Медведчук на партийном съезде объявил о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс" с собственным парламентом и правительством. Общественность восприняла идею кума Путина негативно.

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Авторы: Яна Ставская, Дмитрий Хилюк