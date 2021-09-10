Политик будет находиться под домашним арестом до 31 октября включительно.

Адвокаты подозреваемого в госизмене нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука не будут оспаривать избранный Печерским райсудом Киева круглосуточный домашний арест.

Об этом говорится в сообщении ОПЗЖ.

Во фракции утверждают, что "судебная система полностью потеряла независимость", и Медведчук в знак протеста не будет подавать апелляцию на меру пресечения в Украине.

Однако адвокаты кума Путина решили жаловаться в Европейский суд по правам человека.

Читайте такжеНе хватает времени думать о нем - Зеленский о Путине"Медведчук заявил, что не будет подавать апелляцию на последнее решение Печерского райсуда города Киева, а станет оспаривать незаконное избрание ему меры пресечения в виде домашнего ареста в ЕСПЧ", – пишет пресс-служба политической силы.

В Европейском суде якобы все жалобы уже приняты к рассмотрению.

2 сентября Печерский райсуд Киева еще на 60 суток продлил Медведчуку срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Согласно решению суда, политик будет находиться под домашним арестом до 31 октября включительно. Также депутат продолжит носить электронный браслет.

Суд над Медведчуком

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Им объявлено о подозрении по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (про секретное подразделение ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Промінь" ("Луч").

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса – государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

Казак находится за пределами Украины.

Медведчуку суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. 9 июля мера пресечения была продлена до 7 сентября.

7 июля суд продлил сроки досудебного расследования по делу против депутатов от "ОПЗЖ" до 11 ноября.

Автор: Яна Ставская