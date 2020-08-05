Зеленский назначил чиновника МВД времен Януковича заместителем главы Офиса президента

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Президент Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем руководителя Офиса Президента Украины.

Соответствующий указ №310/2020 от 5 августа размещен на сайте главы государства.

"В компетенцию Татарова будет входить формирование государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, экспертно-аналитическое обеспечение работы Офиса президента Украины, обеспечение гарантий национальной безопасности государства в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека", - говорится в сообщении.

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Как напоминает издание lb.ua, в апреле "Инициативна группа пострадавших на Майдане" обратилась к Зеленскому с требованием дать ответ о возможном назначении заместителем главы ОП Татарова - заместителя начальника главного следственного управления МВД при Януковиче-Захарченко.

"По нашей информации, в Офисе президента готовится назначения на должность заместителя председателя ОПУ еще одного человека Януковича-Захарченко - заместителя начальника главного следственного управления МВД того времени Олега Татарова", - отмечалось в заявлении группы.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский сменил руководителя Главного управления разведки Минобороны.

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