Зеленский сменил руководителя Главного управления разведки Минобороны

Президент уволил Василия Бурбу с должности главы ГУР Минобороны.

Президент Владимир Зеленский сменил руководителя Главного управления разведки Министерства обороны. Вместо Василия Бурбы управлять военной разведкой страны будет Кирилл Буданов. "Назначить Буданова Кирилла Алексеевича начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - говорится в Указе главы государства №308/2020, размещенном на сайте Офиса президента. Читайте такжеЗеленский сменил главу Винницкой ОГА Другим указом Зеленский уволил Бурбу с занимаемой должности. "Уволить Бурбу Василия Васильевича с должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - говорится в указе №307/2020. Как сообщал УНИАН, в начале июня президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Службы внешней разведки. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

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