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Зеленский сменил руководителя Главного управления разведки Минобороны

20:16, 05 августа 2020
Политика
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Зеленский сменил главу ГУР Минобороны / фото УНИАН

Вместо Василия Бурбы управлять военной разведкой страны будет Кирилл Буданов.

"Назначить Буданова Кирилла Алексеевича начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - говорится в Указе главы государства №308/2020, размещенном на сайте Офиса президента.

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Другим указом Зеленский уволил Бурбу с занимаемой должности.

"Уволить Бурбу Василия Васильевича с должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - говорится в указе №307/2020.

Как сообщал УНИАН, в начале июня президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Службы внешней разведки.

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