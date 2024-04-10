В Раде ответили, что предусмотрено на такой случай в тексте законопроекта о мобилизации.

Комитет национальной безопасности и обороны подготовил окончательный вариант законопроекта о мобилизации ко второму чтению. Он исключает мобилизацию украинцев, которые до 25 лет прошли базовую военную подготовку.

Основные положения документа обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко. Отмечается, что граждане, которые до 25 лет прошли базовую военную подготовку, не будут подлежать мобилизации. На службу их могут позвать только добровольно.

Кроме того, право на отсрочку будут иметь граждане, которые ухаживают за лицами с инвалидностью, в частности:

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члены семьи первой степени родства (не более одного) с человеком с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ним,

члены семьи второй степени родства с таким лицом (не более одного и при условии отсутствия членов семьи первой степени родства или их подтвержденной физической несостоятельности).

Мобилизация в Украине: важные новости

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал разрешить мобилизацию осужденных. Однако есть и ограничения. Так, мобилизация будет запрещена для осужденных за преступления против национальной безопасности, терроризм, убийство двух или более людей, изнасилование, педофилию и ДТП со смертельным исходом под воздействием наркотиков или алкоголя.

Кроме того, в Украине введут смарт-мобилизацию. Недавно в Минобороны рассказали, что будет предусматривать такой формат. Отмечается, что подать заявку на мобилизацию можно будет в два клика.

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