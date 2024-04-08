Некоторые категории осужденных не будут подлежать мобилизации.

Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал разрешить мобилизацию осужденных. Впрочем, призывать будут не всех.

"Комитет рекомендовал принять за основу законопроект 11079-1, который позволяет мобилизацию осужденных к лишению и ограничению свободы", - рассказал в комментарии РБК-Украина глава комитета Сергей Ионушас.

Нардеп отметил, что мобилизация будет запрещена для осужденных за:

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преступления против национальной безопасности;

терроризм;

убийство двух или более людей;

изнасилование;

педофилию;

ДТП со смертельным исходом под воздействием наркотиков или алкоголя.

Мобилизация осужденных: что известно

Ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что бывший Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный категорически высказался против мобилизации заключенных.

Напомним, что 7 февраля Верховная Рада проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект о мобилизации. В комитете ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки сообщили, что в случае его принятия осужденных, которые не находятся в местах лишения свободы, смогут мобилизовать.

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