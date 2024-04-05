В Министерстве обороны впервые раскрыли, что будет предусматривать новый способ мобилизации.

В Украине введут смарт-мобилизацию. Подать заявку на мобилизацию можно будет в два клика.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в интервью АрмияInform.

"Следующий этап - это возможность в два клика подать заявку на мобилизацию: "Я хочу стать оператором дронов", "Я хочу стать артиллеристом" и т.д.", - сказала Черногоренко.

По ее словам, это будет продолжением внедрения рекрутингового подхода, поскольку военнообязанный будет понимать весь свой маршрут в армии и сможет его контролировать путем собственного выбора. Вопрос об электронных повестках, самого факта их существования отпадет сам по себе.

"Я считаю, что человек должен иметь возможность мобилизоваться или подписать контракт именно к такому командиру, которому он или она доверяет. Это - целевой рекрутинг. Гражданская аналогия: когда после выпуска из вуза за лучших студентов борются работодатели", - добавила она.

ВСУ сейчас - это самый большой работодатель в стране и он может бороться за лучших людей из гражданской жизни "и тогда мы станем еще быстрее и еще технологичнее", отметила чиновница.

"Кстати, армия сейчас изрядно насытились гражданской экспертизой, гражданскими привычками, культурой гражданской. В армии служат люди из крупных компаний. Так, у меня в команде работает военнослужащий, который вернулся из Калифорнии, где строил стартапы. Он просто сел в самолет, вернулся в Украину и мобилизовался в 47-ю бригаду. И все. Здесь больше ничего нельзя сказать. Это пример, как гражданские люди обогащают армию. И это обогащение надо "ловить", - отметила она.

Мобилизация в Украине: важные новости

Омбудсман Дмитрий Лубинец заявил, что сотрудники ТЦК не могут задерживать людей на улице. Он подчеркнул, что от этого не выиграет ни армия, ни граждане, которые боятся выходить на улицу. При этом Лубинец отметил, что сотрудники Нацполиции "имеют право останавливать людей, проверять документы, принимать решения, озвучивать какие-то законные требования".

Стоит отметить, что на днях президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о снижении призывного возраста до 25 лет, а также об электронном кабинете военнообязанного.

В Минобороны заверили, что в законе об е-кабинете нет ни одного положения об электронных повестках.

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