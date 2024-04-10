В Минобороны объявили о планах интегрировать ПФ в систему "Оберіг".

Вскоре к реестру военнообязанных "Оберіг" присоединят Пенсионный фонд. Нововведение введут для понимания навыков и опыта работы потенциального кандидата на службу в армии.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью "Милитарному".

"Сейчас на очереди Пенсионный фонд. Это тоже очень важно, потому что мы будем видеть трудовой путь или профессиональный путь военнообязанного, сможем делать мобилизацию более "смарт", сможем делать рекрутинг и т.д.", - отметила Черногоренко.

По ее словам, система заработала в Министерстве обороны несколько лет до широкомасштабного вторжения. Ею пользовались ТЦК и ГПСУ. Система система включает ряд государственных реестров, которые упрощают работу по учету военнообязанных граждан Украины и помогут сделать запрос и мобилизацию более эффективными.

"Как это будет выглядеть? По сути, это очень похоже будет на единый государственный портал электронных услуг "Дія", человек может уточнить по себе информацию, актуализировать информацию и понять, какие же данные находятся по нему или по нему в реестре "Оберіг", - рассказала Черногоренко.

Всего сделано уже шесть важных интеграций в "Оберіг". В частности, ведомство сделало обмен информацией с Государственной миграционной службой, где можно проверить фамилию, имя и отчество человека. Это один из базовых государственных реестров места жительства граждан.

Следующий в списке Пенсионный фонд, информация из которого позволит видеть, где человек работал, и какую имеет профессию и опыт. В соответствии с этим в перспективе военнообязанного можно будет эффективнее привлечь в армию.

Мобилизация в Украине: важные новости

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал разрешить мобилизацию осужденных. Однако есть и ограничения. Так, мобилизация будет запрещена для осужденных за преступления против национальной безопасности, терроризм, убийство двух или более людей, изнасилование, педофилию и ДТП со смертельным исходом под воздействием наркотиков или алкоголя.

Кроме того, в Украине введут смарт-мобилизацию. Недавно в Минобороны рассказали, что будет предусматривать такой формат. Отмечается, что подать заявку на мобилизацию можно будет в два клика.

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