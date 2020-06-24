Пиарщики Тищенко сделали рекламу с раздачи лимонов пострадавшим от взрыва на Позняках

По состоянию на 18:00 из рекламной панели официальной страницы сообщение о лимонах изъяли.

Пиарщики депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко сделали рекламным сообщение, в котором тот на камеру передал пострадавшим вследствие взрыва в доме на Позняках килограммы лимонов.

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Об этом сообщил в Facebook журналист Тим Елистратенко, выложив скриншот этого сообщения.

«Пиарщики нардепа Тищенко решили не обострять историю с раздачей лимонов среди пострадавших от взрыва дома на Позняках и просто запустили рекламу в Facebook. Взрыв, трагедия, реклама», – написал он.

Стоит заметить, что по состоянию на 18:00 из рекламной панели официальной страницы сообщение о лимонах изъяли.

Как сообщал УНИАН, Тищенко прибыл на место взрыва газа в доме в Дарницком районе Киева, и принес на место трагедии "витаминов".

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