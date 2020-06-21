Пиар на руинах: жаждущий стать мэром Киева одиозный нардеп Тищенко привез жителям взорвавшегося на Позняках дома лимоны (фото)
15:38, 21 июня 2020Политика
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Фото: facebook.com/tsvibak
Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко прибыл на место взрыва газа в доме в Дарницком районе Киева, и принес на место трагедии "витаминов".
Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Mariana Pietsukh.
"Тищенко принес витаминов, и пошел советоваться с Аваковым", - написала она, и прикрепила к посту фотографию Тищенко.
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