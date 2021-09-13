По словам Зеленского, теме НАТО президенты посвятили минимум 20-30 минут разговора.

Президент США Джо Байденом поддерживает вступление Украины в НАТО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN, которое он дал во время своего визита в США в начале сентября, пишет ВВС Украина.

По словам Зеленского, теме НАТО президенты посвятили не менее 20-30 минут разговора.

"Я спросил президента Байдена очень прямо, как насчет НАТО? Как насчет Украины и НАТО, как насчет членства в НАТО? И очень прямо - когда это может быть?"- сообщил Зеленский.

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"Он сказал: "Я думаю, вы должны быть там, но это не только мое решение". Я слышал такую риторику от него до нашей встречи, я уверен, что это правда, но я думаю, что это не лучшая позиция для США. Это лишь мое мнение", - заявил Зеленский, подчеркнув, что говорит по памяти, и "не все слова могут быть правильными".

"Я знаю, что от вашего решения зависит, будет ли этот путь короче, будет ли он более прозрачным для Украины", - добавил он, обращаясь к Байдену.

По мнению Зеленского, на позицию США влияют "советы некоторых лидеров крупных европейских стран".

На вопрос, не боится ли Зеленский после выхода США из Афганистана, что Украину постигнет такая же судьба, учитывая российские войска на украинских границах, президент подчеркнул: "Прежде всего, мне кажется, это не совсем корректное сравнение, потому что Украина не зависит так от Соединенных Штатов Америки, как Афганистан зависел".

Зеленский добавил, что в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, а на Донбассе начались военные действия, "с нами рядом никто не воевал, у нас не было никакой техники, кроме той, которая была у нас". В то же время Зеленский ожидает, что США увеличат свою поддержку Украине.

"Это (встреча с Байденом-УНИАН) значит, что мы приоритетны для США, и мы благодарны за это. Это мощный сигнал, но вне этого сигнала мы ожидаем действий", - отметил Зеленский.

Как писал УНИАН, Зеленский посещал США в начале сентября, где, среди прочего, провел встречу с американским коллегой Джо Байденом.

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Автор: Виктория Гордиенко