По словам президента, если ЕС и НАТО хотят оставаться мощными, то должны пригласить Украину.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина давно готова к вступлению в НАТО и Евросоюз, но ей нужны не стратегические партнеры, а стратегические друзья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления на международной конференции "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

"Да, мы не получили... прямой позиции относительно вступления Украины в НАТО... но Украина давно готова. Наша армия - одна из самых мощных армий в мире. Поэтому, когда говорят о реформах в оборонном секторе и что из-за этого Украина не вступила в НАТО, мне кажется, что это не до конца откровенное мнение", - считает президент.

По его словам, несмотря на то, что Украина не получает того, на что рассчитывает, она этого не просит.

"Но нам кажется, что мы нужны НАТО. Нам кажется, что без Украины прочного Евросоюза не будет... Я считаю, что без Украины НАТО будет терять..., без Украины ЕС будет постепенно ослабляться... Я так считаю: если вы хотите, чтобы Россия окрепла, то не берите Украину. Если вы хотите, чтобы ЕС и НАТО оставались мощными..., хотите таких крепких партнеров, так приглашайте нас", - подчеркнул глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина уже изменилась и продолжает меняться, однако убеждать в этом нужно не НАТО или ЕС, а "себя, ведь мы строим наше государство для себя и для наших людей".

"Украина уже на другой стадии. Нам нужны не стратегические партнеры, а стратегические друзья. Партнеры пусть говорят о том, что нам не хватает, а друзья пусть присоединяются к Украине", - подытожил он.

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Курс Украины на вступление в НАТО и ЕС

21 февраля 2019 года вступили в силу изменения в Конституцию, которые закрепляют стремление Украины стать членом Европейского Союза и НАТО. В Конституции закрепляется "европейская идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".

В сентябре 2020 года президент Владимир Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности Украины. Она основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности. Среди прочего, предполагается развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с Европейским Союзом и НАТО и их государствами-членами.

В июле 2021 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 4 июня "О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организации Североатлантического договора".

26 августа Зеленский утвердил стратегию внешнеполитической деятельности государства. В стратегии определена необходимость обретения полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

Автор: Антонина Доломанжи