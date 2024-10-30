В отчете Еврокомиссии говорится, что Украина сделала все для того, чтобы приблизить вступление в ЕС.

Украина выполнила все шаги, которые ранее были невыполненными и определенными в заключении Европейской комиссии 2022 года, говорится в обновленном отчете по расширению ЕС по информации "Радио Свобода".

"Украина продолжала поощрять добропорядочность и заслуги в судебной системе, а также укреплять антикоррупционную институциональную базу и наращивать результаты правоприменения в делах о коррупции на высоком уровне", - говорится в отчете.

Кроме того, отдельным пунктом положительно отмечены усилия Украины в отношении прав нацменьшинств. Об этом настаивало, в частности, правительство Венгрии. Еврокомиссия заявляет, что Украина "пересмотрела законодательство по защите прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам".

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"Ограничения основных прав, связанные с военным положением, остаются в целом пропорциональными", - указано в отчете. Хотя и нужно работать над дальнейшим применением обновленного законодательства о правах нацменьшинств.

Там же говорится, что все равно "нужны дальнейшие усилия" в подобных процессах, несмотря на прогресс в фундаментальных реформах. Отдельно говорится о создании надежного опыта правоохранительной деятельности по делам о коррупции на высоком уровне и в борьбе с организованной преступностью. А еще о необходимости в совершенствовании реформі в области децентрализации и гоуправления.

Если Украина выполнит все условия, Европейская комиссия ждет в 2025 году открытия переговоров по переговорным разделам, начиная с основ.

По информации, которая содержится в отчете, "скрининг украинского законодательства продвигается гладко".

Другие новости об отношениях ЕС и Украины

Ранее УНИАН сообщал, что 88% украинцев поддержали бы на референдуме вступление в ЕС.

Кроме того, ЕС утвердил кредит Украине на 35 миллиардов.

"После успешного завершения письменной процедуры Совет принял пакет финансовой помощи Украине, включая исключительный заем макрофинансовой помощи в размере до €35 миллиардов, а также механизм кредитного сотрудничества, который поддержит Украину в погашении кредитов на сумму до €45 миллиардов, предоставленных ЕС и партнерами G7", – говорится в заявлении.

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