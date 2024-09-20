Этот заем будет поддержан за счет поступлений от российских замороженных активов.

Украина получит от Европейской комиссии заем объемом на 35 миллиардов евро для удовлетворения потребностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сегодня Европейская комиссия одобрила предложения, которые позволят Европейскому Союзу занять 35 миллиардов евро из обязательства "Большой семерки". Это огромный шаг вперед. Мы убеждены, что предоставим этот заем Украине очень быстро", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Президент ЕК уточнила, что этот заем поддержан поступлениями от замороженных российских активов. Средства будут поступать непосредственно в национальный бюджет Украины.

"Это улучшит макрофинансовую стабильность Украины", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Она уточнила, что Украина решит как лучше использовать эти средства.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, на какие направления будут потрачены эти средства из кредита объемом в 35 млрд евро.

"Мы будем тратить прежде всего на энергетику, на защиту. Также на бомбомохранилища для детей в школах, садах, в университетах. Это большой для нас дефицит. И на оружие отечественного производства. Прежде всего на дроны и ракеты. Наши дальнобойные дроны сегодня поражают врага, и они дешевле, чем у наших партнеров", - подчеркнул Зеленский.

Также Украина готова тратить часть этих средств на противовоздушную оборону, производимую не в нашем государстве.

Как уточнила фон дер Ляен, окончательное утверждение решения о предоставлении Украине кредита в 35 млрд евро еще требует соблюдения необходимых согласительных процедур от Совета ЕС и Европейского парламента до конца года. "Потом заем будет в вашем распоряжении", - сказала фон дер Ляен.

Как считает президент ЕК, "правильно и хорошо", что сверхдоходы от российских замороженных активов будут обслуживать этот заем. "Поэтому Россия платит за восстановление разрушений, которые она повлекла", - сказала фон дер Ляен.

Она сказала, что непрерывные атаки России свидетельствуют о том, что дальнейшая поддержка Украины необходима. По ее словам, с самого начала полномасштабного вторжения Евросоюз уже предоставил Украине помощь более чем на 118 млрд евро.

Замороженные активы РФ в Евросоюзе - последние новости

В июле Евросоюз выделил Украине первые 1,5 миллиарда евро доходов с активов РФ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "нет лучшего символа или применения для денег Кремля, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни".

Позже издание Financial Times сообщило, что ЕС готовится выделить Украине до 40 миллиардов евро новых кредитов до конца года, независимо от участия США после того, как план G7 по использованию замороженных российских активов для помощи Киеву потерпел неудачу.

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