Также Украине помогут с перекредитованием старых долгов.

Совет Европейского Союза окончательно утвердил пакет финансовой помощи Украине в форме займа 35 млрд евро. Об этом сообщает пресс-служба Венгерского председательства в Совете ЕС.

"После успешного завершения письменной процедуры Совет сегодня принял пакет финансовой помощи Украине, включая исключительный заем макрофинансовой помощи в размере до €35 миллиардов, а также механизм кредитного сотрудничества, который поддержит Украину в погашении кредитов на сумму до €45 миллиардов, предоставленных ЕС и партнерами G7", – говорится в заявлении.

Решение окончательно вступит в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале ЕС.

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Макрофинансовая помощь Украине от G7

В июне "Группа Семи" провела саммит в Италии, в ходе которого страны-участницы договорились выделить Украине кредит в размере 35 миллиардов евро, который будет обеспечен доходами от замороженных российских активов.

Основную часть суммы должен предоставить Евросоюз. Но вклад Европы может быть и меньше, если США таки внесут $20 млрд, о которых была предварительная договоренность. Небольшие суммы в кредит внесут и другие страны-участницы "Группы семи".

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