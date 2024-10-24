Если бы в ближайшее время состоялся референдум относительно вступления Украины в ЕС, в нем приняли бы участие 81% опрошенных, по НАТО - 82%.

Более 80% украинцев проголосовали бы за вступление Украины в Евросоюз и НАТО, если бы такой референдум состоялся в ближайшее время.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Центра Разумкова, проведенного с 20 по 26 сентября 2024 года.

"Если бы в ближайшее время состоялся референдум относительно вступления Украины в Европейский Союз, в нем приняли бы участие 81% опрошенных (от 63% жителей Южного региона до 90% жителей Западного региона). Перед началом полномасштабной войны - в ноябре-декабре 2021 г. - о намерениях принять участие в таком референдуме заявляли 69% опрошенных. За вступление проголосовали бы 88% тех, кто намерен принять участие в таком референдуме (против - 8%), в ноябре-декабре 2021г. - соответственно 78% и 18%", - говорится в сообщении.

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Согласно исследованию, за вступление в ЕС выразили намерение голосовали 96% жителей Западного региона, которые собираются принять участие в референдуме (против - 3%), в Центральном регионе - соответственно 90% и 5,5%, в Восточном - соответственно 81% и 13%, в Южном - соответственно 69% и 20%.

"Если бы в ближайшее время состоялся референдум относительно вступления Украины в НАТО, в нем приняли бы участие 82% опрошенных (от 68% жителей Южного региона до 91% жителей Западного региона). В ноябре-декабре 2021г. о намерениях принять участие в таком референдуме заявляли 67% опрошенных. За вступление проголосовали бы 86% тех, кто намерен принять участие в таком референдуме (против - 10%), в ноябре-декабре 2021г. - соответственно 70% и 24,5%", - говорится в результатах опроса.

За вступление в НАТО выразили намерение голосовали 95% жителей Западного региона, которые собираются принять участие в референдуме (против - 2%), в Центральном регионе - соответственно 88,5% и 8,5%, в Восточном - соответственно 78% и 16%, в Южном - соответственно 64% и 26%.

Опрос методом face-to-face проводился. Всего было опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Результаты подобного опроса в августе

Как сообщал УНИАН, в августе опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) показал, что более 70% украинцев ожидают, что к 2030 году Украина станет членом Евросоюза и Североатлантического альянса.

В частности, 90% респондентов заявили о своем желании, чтобы Украина стала членом ЕС. Что касается аналогичного вопроса по НАТО, то этот показатель немного меньше - 84%.

Также, у украинцев спросили, как они относятся к заключению мира с Россией, отказавшись от членства в НАТО или ЕС как цену за мир. 74% и 76% соответственно отвергли вариант такого российского требования.

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