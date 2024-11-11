По словам Борреля, в последнем отчете о расширении ЕС Украина получила очень высокую оценку.

На своем пути в ЕС Украина была признана имеющей очень хороший результат, даже лучше, чем у некоторых других стран, которые готовятся к членству уже в течение многих лет. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью "Европейской правде".

"Европейский Союз - это клуб стран-членов, которые соглашаются вести себя определенным образом во многих сферах. У нас много общих политик, и это требует определенной готовности. В частности - потому что экономики должны конкурировать", - подчеркнул политик.

По словам Борреля, даже сильного желания недостаточно, чтобы быть членом Европейского Союза. Он отметил, что для этого необходим процесс реформ, чтобы гарантировать, что все критерии будут выполнены.

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"Это не наше желание: таковы правила. Но я хочу отметить, что в последнем отчете о расширении, который Еврокомиссия утвердила 30 октября, Украина признана такой, что имеет очень хороший результат, гораздо лучше, чем у некоторых других государств, которые готовятся к членству уже много лет", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

Он добавил, что в этом отчете Украина получила очень высокую оценку, поэтому она на правильном пути.

"Итак, вы должны делать реформы, и вы это делаете. Вы на правильном пути. Это свидетельствует, что украинское общество действительно хочет стать членом Европейского Союза и готово приложить усилия, чтобы это стало реальностью", - подытожил Боррель.

Вступление Украины в ЕС - последние новости

Также в обновленном отчете по расширению ЕС говорится о том, что Украина сделала все шаги, которые ранее были невыполненными и определенными в заключении Европейской комиссии 2022 года. Также отдельным пунктом положительно отмечены усилия Украины по правам нацменьшинств. На этом настаивало, в частности, правительство Венгрии.

В то же время результаты социологического опроса Центра Разумкова показали, что более 80% украинцев проголосовали бы за вступление Украины в ЕС и НАТО, если бы такой референдум состоялся в ближайшее время. Отмечается, что было опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет.

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