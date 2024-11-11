До конца года планируется поставить в Украину более 1,5 миллиона боеприпасов.

Европа уже почти выполнила свое обещание поставить Украине миллион артиллерийских снарядов. Как рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью УП, поставки снарядов уже "очень скоро" перевалят за миллион.

"Мы почти сделали это. Мы уже поставили более 980 тысяч снарядов, и очень скоро передадим 1 миллион снарядов", - рассказал он.

Боорель признал, что ЕС не удалось соблюсти обязательства достичь обещанного уровня поставок к весне, однако Европа в конце концов смогла значительно ускорить производство.

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"Всего до конца года мы поставим в Украину более 1,5 миллиона боеприпасов", - заявил он.

Он отметил, что в дополнение к этому есть много боеприпасов, которые были поставлены в Украину по двусторонним соглашениям со странами-членами. К тому же работает чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины, "хотя и не так быстро, как мы ожидали".

Что касается следующего года, то дипломат надеется, что Европа сможет поставлять Украине такое же количество боеприпасов.

"Проблема же была не в том, чтобы передать имеющееся, а в производстве. Когда мы обещали к весне выйти на уровень 1 миллиона снарядов в год - то не знали, какова реальная емкость производства, и она была не такой большой, как мы думали. Сейчас мы уже имеем эту производственную мощность", - подчеркивает он.

Снаряды для Украины

В 2023 году ЕС пообещал передать Украине миллион снарядов до весны 2024 года, но по факту удалось передать только половину обещанного из-за проблем с производством.

В августе Боорель сообщал, что Украина получила уже 700 тысяч снарядов, и европейская промышленность набирает обороты.

В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что в следующем году промышленные мощности РФ позволят ей производить на 30% больше артиллерийских снарядов, чем все страны Европейского Союза вместе взятые.

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