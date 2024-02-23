Украинцам важно сохранить отношения с Польшей, но также важно сохранить правду.

Сегодня украинский премьер-министр Денис Шмыгаль и другие профильные министры прибудут на границу с Польшей.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен во Львове. Будут ли польские коллеги - их личное решение, говорит он. По его словам, завтра Украина не сможет отправить своих представителей, поскольку это будет вторая годовщина полномасштабной войны.

"Наш премьер-министр вместе с соответствующими министрами, которые работают над вопросом экспорта, импорта, товарооборота между теми или иными государствами, которые отвечают за логистику, за инфраструктуру, за агропромышленный комплекс, руководители пограничной службы - эта группа во главе с премьер-министром сегодня будет на границе с Польшей", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что на границе блокируют украинскую продукцию, которая идет транзитом. "Для нас важно сохранить наши отношения, но также и сохранить правду. Украинское зерно не идет на рынок Польши. По желанию польской стороны. Мы нашли новые пути, но когда мы говорим о транзите, это немного выходит за рамки европейского законодательства. Поэтому мы готовы и будем делать все, чтобы решить этот вопрос", - добавил он.

Зеленский пригласил польское руководство на границу

На фоне кризиса и протестов на границе украинский президент предложил президенту Польши Анджею Дуди, премьеру Дональду Туску и представителю Еврокомиссии провести встречи на государственной границе.

У Дуды поддержали идею, однако Туск отклонил это предложение, назвав такую встречу сугубо символической. Он заявил, что встреча двух правительств состоится 28 марта в Варшаве.

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