Встретятся представители правительств двух стран.

Представители правительств Украины и Польши запланировали встречу на 28 марта в Варшаве. Однако в ближайшее время не будет встречи лидеров Польши и Украины, к которой призвал президент Владимир Зеленский. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет Polskieradio24.

По словам главы правительства, Польша полностью обеспечивает транспортировку оружия. Также Туск подчеркнул, что польское государство обязано защищать интересы польских фермеров и сельхозпроизводителей. В то же время он напомнил, что Польша с первых дней войны и даже раньше была на стороне Украины и поддерживает ее всеми доступными средствами.

Он призвал разделить оба вопроса во внутреннем и международном обсуждении: безоговорочную поддержку Украины и защиту польских фермеров и польского рынка от негативных последствий либерализации торговли с Украиной.

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"Мы будем искать защитные решения для польских фермеров, как внутренними методами, так и путем использования национальных фондов, а также путем дальнейших переговоров с Украиной и европейскими институтами, чтобы негативные последствия либерализации торговли с Украиной были менее серьезными и устранили их как можно больше. Здесь на меня могут рассчитывать польские фермеры", – заверил премьер.

Он добавил, что правительство хочет установить линию компромисса и договоренности с протестующими фермерами, которая бы их устраивала и позволяла прекратить протесты.

Блокада границы

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту и премьеру Польши встретиться на границе с целью урегулирования ситуация на границе. Государственный секретарь канцелярии президента Польши Анджей Дера отметил, что Дуда поддерживает идею встречи представителей правительства.

По состоянию на 22 февраля блокировка польскими фермерами движения грузовых транспортных средств продолжается. Как и раньше, это шесть направлений. Речь идет о пунктах пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец".

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