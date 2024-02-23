С польской стороны сейчас блокируется примерно 2 тыс. 460 грузовых транспортных средств.

По состоянию на утро пятницы, 23 февраля, ситуация на границе с Польшей остается неизменной, потому что с польской стороны движение грузовиков блокируется.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире информационного марафона. Он выразил надежду, что заявление премьер-министра Польша Дональда Туска о том, что вопрос блокирования границы будет решен в течение нескольких часов, и меры, которые может принять Польша, будут направлены на то, чтобы гуманитарные и другие важные для Украины грузы, беспрепятственно двигались к границе.

"Несмотря на то, что даже есть на данный момент места, где затрудняется движение для грузовых транспортных средств. И механизм будет наработан для того, чтобы они не простаивали в очередях или им не препятствовалось движение другими действиями", - сказал Демченко.

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В то же время он отметил, что если говорить о статистике предыдущего дня, то она фактически не изменилась. "В очередях на территории Польши, по информации, которую мы имеем от польских коллег, на всех направлениях, где происходит блокировка движения для грузовых транспортных средств, по состоянию на утро составляет где-то 2 тыс. 460 грузовых транспортных средств. Больше всего напротив пункта пропуска "Краковец", "Рава-Русская" и "Ягодин", - подчеркнул Демченко.

Кроме того, по количественным показателям пересечения границы, как и днем ранее, фактически наиболее критически низкие показатели пропуска в направлении пунктов пропуска "Шегини" и "Ягодин".

В частности, за сутки границу через "Шегини" пересекло около 60 грузовых транспортных средств и около 60 грузовых средств пересекло границу в направлении "Ягодина". Но все эти средства проехали в сторону Украины.

"За последние дни польская сторона не принимает ни одного грузовика, который движется из Украины в сторону Польши по этому направлению", - сказал Демченко.

По его словам, в направлении пункта пропуска "Краковец" в "Э-очереди" на выезд зарегистрировано более 4 тыс. грузовых транспортных средств. В то же время движение для легковых автомобилей и автобусов свободное в обоих направлениях. При этом, пока пассажиропоток невысокий.

Граница Польша - Украина в центре внимания - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту Польши Анджею Дуде и премьер-министру этой страны Дональду Туску провести встречи на государственной границе с целью разблокирования движения украинских грузов.

22 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в Варшаве 28 марта состоится встреча представителей правительств. Туск пообещал, что польско-украинскую границу разблокируют для военной и гуманитарной помощи. По его словам, этот вопрос решат в течение ближайших часов.

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