Председатель Верховной Рады считает, что на текущей неделе этот законопроект должен быть принят.

В Верховной Раде сегодня будет зарегистрирован законопроект о возобновлении действия положений законодательства об электронном декларировании, отмененных Конституционным судом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

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Он отметил, что на сегодня на рассмотрении парламента уже есть несколько законопроектов, которые касаются решения вопроса с электронным декларированием в связи со скандальным решением КС.

«Я думаю, что сегодня до конца дня будет зарегистрирован законопроект, который будет восстанавливать действие закона, связанного с электронным декларированием по состоянию на 27 октября 2020 года и восстанавливать статью 366-1 Уголовного кодекса Украины. Будет дано два месяца на то, чтобы изучить и принять соответствующее решение, связанное с вопросами, которые были подняты Конституционным судом в своем решении», - сказал Разумков.

Он призвал народных депутатов присоединиться к рассмотрению данного законопроекта, чтобы его доработать. «Я уверен, что Верховная Рада, как всегда, должна продемонстрировать свою консолидированную позицию по таким вопросам и считаю, что такое решение должно быть принято на этой пленарной неделе. Для этого должна быть единая позиция всех депутатских фракций и групп в понимании ответственности, которая сегодня вновь стоит перед ВРУ уже девятого созыва», - подчеркнул спикер парламента.

Конституционный суд против антикоррупционной реформы

16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ.

В частности, признаны не соответствующими Основному закону положения о наделении президента Украины полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.

28 июля КСУ признал неконституционным указ президента Украины от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором НАБУ. По мнению авторов представления - 51 народного депутата, тогдашний глава государства Петр Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил запрет на узурпацию государственной власти. Также, утверждали депутаты, указ противоречит положениям Конституции, где содержится исчерпывающий перечень полномочий президента Украины.

27 октября Конституционный суд принял решение по делу по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

28 октября из-за решения КСУ Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

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Автор: Надя Пришляк