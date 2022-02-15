Министр считает, что информационные атаки являются спровоцированными и приводят к тому, что люди "поневоле становятся живым инструментом этих атак".

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что сейчас в Украине и мире живут в период первой мировой гибридной войны.

Об этом она заявила в эфире "Права на власть" на телеканале "1+1".

"Мы живем в период первой мировой гибридной войны. Такого действительно еще не было... И вы видите, какие апокалиптические настроения в социальных сетях, что, конечно, не соответствует действительности на улицах. Если вы поедете на Луганскую или Донецкую область, то вы увидите там спокойных, трудолюбивых людей, которые каждый на своем месте работают и пытаются развиваться, жить, растить детей, печь хлеб, учить и лечить", - отметила министр.

Верещук считает, что информационные атаки из разных источников является спровоцированными и приводят к тому, что люди "поневоле становятся живым инструментом этих атак".

"И мы вынуждены как власть или оппозиция... объяснять, давать рекомендации и даже успокаивать, потому что мы точно понимаем, что происходит... внутри страны и вокруг нее. Нам нужно больше ответственности в эфирах, в социальных сетях и даже в общении между собой", - подчеркнула она.

Ранее Служба безопасности Украины выпустила официальное заявление "относительно проявлений гибридной войны в информационном пространстве". Ведомство пообещало защищать страну и призвало жителей сохранять спокойствие и мыслить критически.

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