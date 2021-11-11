Количество людей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, значительно выше, чем возможности бюджета.

В Украине действует программа предоставления социального жилья внутренне перемещенным лицам, но ее недостаточно.

Об этом телеканалу "Дом" рассказала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, количество людей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, значительно выше, чем возможности бюджета. При этом Верещук убеждена, что найти необходимые средства можно.

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Вице-премьер отметила, что Германия, Швеция и Канада выразили готовность помочь Украине с постройкой соцжилья, в то время, как с Турцией такой договор уже заключен.

Верещук также добавила, что в Херсоне есть подходящий для строительства участок, но местные власти блокируют возможность проведения туда необходимых коммуникаций.

Как сообщал УНИАН, на 2022 год правительство в Государственном бюджете запланировало 5,5 миллиарда гривень на обеспечение жильем всех временно перемещенных лиц, которые имеют статус участника боевых действий.

По данным Министерства социальной политики, по состоянию на июль 2021 года в Украине насчитывалось 1473650 внутренне перемещенных лиц.

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Автор: Александр Топчий