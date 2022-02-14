В ведомстве отметили, что работают во всех регионах в усиленном режиме и готовы защищать Украину.

Служба безопасности Украины выпустила официальное заявление "относительно проявлений гибридной войны в информационном пространстве". Ведомство пообещало защищать страну и призвало жителей сохранять спокойствие и мыслить критически.

"Сегодня отечественное информационное пространство подвергается беспрецедентному влиянию. Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники, распространением фейковой информации и искажением реального положения вещей. Все это в комплексе - ничто иное, как очередная мощная волна гибридной войны. Служба безопасности в пределах своей компетенции постоянно анализирует различные сценарии развития событий - есть четкий план действий на каждый из них. Вместе с руководством государства, представителями исполнительной и законодательной власти, другими правоохранительными органами и органами безопасности мы готовы реагировать на ситуацию не только тогда, когда возникнет такая необходимость, а заранее. И уже делаем это", - говорится в заявлении.

Среди мотивов "информационного нагнетания" в ведомстве назвали стремление посеять тревогу в украинском обществе, подорвать веру в способность государства защитить своих граждан, расшатать единство.

"СБУ фиксирует такие проявления гибридной войны в социальных сетях, отдельных СМИ, в распространении некоторыми политиками нарративов страны-агрессора и тому подобное. Не только фиксирует, а активно им противодействует. Это отражается в решениях СНБО, количестве нейтрализованных кибератак, ликвидации многочисленных ботоферм, разоблачении агентурных сетей иностранных спецслужб и недопущении диверсий и терактов. Сотрудники СБУ работают во всех регионах страны в усиленном режиме. Мы готовы защищать Украину", - заявили в Службе безопасности.

В то же время там напомнили, что стабильность и спокойствие в Украине зависят не только от власти, но и от взвешенных действий каждого украинца.

"Всем нам стоит сохранять спокойствие и холодный ум, не поддаваться на провокации. Паника и дестабилизация играют на пользу только врагам, а не Украине. Мы все должны мыслить критически и проверять любую информацию; руководствоваться данным официальных источников, а не анонимных; научиться отличать правду от фейков. И не забывать - сила Украины не только в мощной армии, но в единстве каждого из нас. Вместе мы способны защитить Украину. Нашу свободу, независимость и достоинство", - подытожили в СБУ.

Как сообщал УНИАН, ранее в Министерстве иностранных дел отметили, что принимают все меры по противодействию агрессивным действиям России, и попросили украинцев сохранять спокойствие.

В то же время многие страны уже призвали своих граждан покинуть Украину. В частности, об этом заявляли Соединенные Штаты, поскольку нападение России, как утверждают американские представители, может произойти в любой момент. По словам советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, вторжение российских военных в Украину может начаться с воздушных бомбардировок и ракетных ударов.

Из-за угрозы российской агрессии Канада и Австралия эвакуируют свои посольства из Киева. А Германия переносит консульство из Днепра во Львов и сокращает штат посольства в Киеве.

Министр иностранных дел Израиля договорился с украинскими коллегами о том, что в случае начала вторжения израильское посольство будет перенесено из Киева во Львов.

Семьи сотрудников латвийского посольства покинули Украину. А французский посол в Украине призвал всех граждан Франции, которые остаются в стране, запастись едой, питьевой водой и теплой одеждой.

Россия в свою очередь уже обвинила западные страны и СМИ в распространении лжи.

В воскресенье, 13 февраля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина созывает срочную встречу с Россией и остальными странами-участницами Венского документа по поводу сосредоточения войск РФ у границ и на оккупированных территориях.

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