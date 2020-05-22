В "Слуге народа" рассказали, как могут проводиться партийные праймериз перед местными выборами

Ткаченко подчеркнул, что все кандидаты в мэры Киева должны соответствовать ряду жестких критериев.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко рассказал, как могут проводиться партийные праймериз накануне местных выборов.

"Они (праймериз, - УНИАН.) должны быть публичными и прозрачными, когда речь идет о кандидате в мэры Киева от "Слуги", - написал Ткаченко в своем Telegram-канале.

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Нардеп поделился своим видением внутрипартийных праймериз: члены парламентской фракции собирают подписи за кандидата, например, 25; на основе этого формируется шорт-лист претендентов; затем киевляне высказывают свое мнение о списке.

Ткаченко подчеркнул, что все кандидаты должны соответствовать жестким критериям:

– жить в Киеве, знать проблемы столицы;

– пройти тесты на профпригодность — как при приёме на госслужбу;

– безупречно владеть украинским языком и, конечно же, английский не ниже intermediate;

– иметь четкую программу развития Киева на пять лет.

"На основании вышеизложенного, из трех кандидатов, набравших большее количество голосов, партия выдвигает сильного кандидата в мэры", - написал нардеп от "Слуги народа".

Как сообщал УНИАН, 131 депутат из фракции "Слуга народа" подписали обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой убедить руководство партии СН провести внутрипартийный праймериз для отбора кандидатов в мэры всех крупных городов, имеющих стратегическое значение для страны.

20 мая Зеленский, отвечая на вопрос журналистов на пресс-конференции, заявил, что праймериз среди партии «Слуга народа» перед выборами мэра Киева состоится, и он будет поддерживать на этих выборах его победителя.

«Что касается праймериз. Я в Киеве буду поддерживать кандидата в мэры Киева от партии «Слуга народа». Будет ли праймериз? Будет! Будут ли входить в праймериз кандидаты в мэры Киева не только от «Слуги народа»? Обязательно будут и кандидаты от «Слуги народа», то есть те, кто являются депутатами «Слуги народа», и будут независимые люди, которые готовы бороться на открытом праймериз на заседании нашей фракции «Слуга народа». Поэтому обязательно. Кто будет лучшим - того я и поддержу», - заявил он.

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