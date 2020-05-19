Нардепы от "Слуги народа" хотят провести праймериз перед местными выборами - обратились к Зеленскому (документ)

Под обращением к президенту подписался 131 депутат от "Слуги народа".

Депутаты из фракции "Слуга народа" подписали обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой определить правила и убедить руководство партии СН провести внутрипартийный праймериз для отбора кандидатов в мэры всех крупных городов, имеющих стратегическое значение для страны.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Куницкий.

"Именно партия должна обеспечить и провести праймериз, на которых сказать свое слово смогут все избиратели. Убеждены, что именно так и только так партия "Слуга народа" может выдвинуть профессиональных, сильных кандидатов на должности городских голов", - подчеркнул народный избранник.

"Определить тех людей, которые будут иметь реальные шансы победить коррупционеров, годами делающих вид будто они управляют городами, а на самом деле - обворовывают свои общины", - добавил Куницкий.

Также "слуга народа" опубликовал подписанный коллегами документ-обращение к Зеленскому.

Как сообщал УНИАН, ЦИК на заседании 18 мая приняла новый порядок изменения избирательного адреса, который предоставляет возможность голосовать на местных выборах 2020 года внутренне перемещенным лицам по месту их фактического проживания.