Депутат возмутился продажей его округа в Полтавской области.

Депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива намекнул на выход из партии после того, как его однопартийцы якобы продали его округ в Полтавской области другим людям.

Видео обращения к сопредседателю партии Юрию Бойко облетело сеть 16 сентября.

Кива не подбирал слов и оскорблял своих же однопартийцев грубыми словами.

"В Полтавской области, в Карловском районе назначены перевыборы. По решению, было распределение в области ответственности между крылом Рабиновича-Медведчука и Бойко-Левочкина. По решению, Карловский район отошел под юрисдикцию Кивы Ильи Владимировича", – заявил Кива.

Нардеп пояснил, что уже начал готовиться к перевыборам в районе и "формировал депутатский корпус".

"Сегодня мне стало известно, что Сазонов, который является вашим представителем, и номинальным, де-юре, руководителем области, продал франшизу нашей партии местному бизнесмену", – возмутился Кива.

Учитывая это, Кива поинтересовался у Бойко, что ему еще делать, чтобы его "действия не обнулялись отдельными коммерческими ****".

"И самое страшное, что на это нет никакой реакции", – пожаловался нардеп. А потом обвинил Бойко в том, что продажа франшизы была якобы согласована непосредственно с ним.

"Пока я борюсь за интересы партии, отдельные **** ею торгуют", – сказал Кива. Он попросил руководство партии навести порядок, "потому что в этом беспорядке, по большому счету, уже существовать невозможно".

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виолетта Орлова