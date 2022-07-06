Имущество, средства и другие активы политической партии переданы в собственность государства.

Запрет деятельности Коммунистической партии Украина проходил в три больших этапа.

Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Это огромная эпопея Коммунистической партии, ни одна партия нам не давалась настолько тяжело", - отметил он.

По его словам, запрет деятельности Коммунистической партии Украины длился в три больших этапа, первым из которых был запрет коммунистической идеологии.

"Был принят специальный закон, запрещающий как фашистскую, так и коммунистическую идеологию и символику. Собственно, это был важный первый шаг для того, чтобы нивелировать коммунистическую угрозу для нашего общества", - подчеркнул Малюська.

Министр юстиции отметил, что вторым шагом к запрету Коммунистической партии был юридический процесс относительно политической партии и он длился много лет.

"Был длительный судебный процесс. Проблема заключалась в том, что много лет производство было остановлено в связи с рассмотрением дела Конституционным судом. К тому же, Коммунистическая партия всячески пыталась затянуть судебный процесс. В конце концов, второй этап был пройден успешно и мы получили решение апелляции. Но оно было по старому закону, поэтому не столь эффективно прекращало деятельность партии и не предусматривало передачу активов политической партии в доход государства", - пояснил Малюська.

Он добавил, что для передачи активов Коммунистической партии в доход государства был инициирован третий быстрый процесс, который только что завершился в первой инстанции.

"Где уже поставлена окончательная точка, потому что политическая партия не только запрещена, но и все активы Коммунистической партии переданы в собственность государства. А я могу сказать, что активов там, как это ни странно, очень много", - подчеркнул Малюська.

Министр юстиции отметил, что Коммунистической партии принадлежало большое количество недвижимого имущества.

"Особенно много на оккупированной территории страны, но и вне оккупированной территории речь идет о более чем сотне объектов... Наибольшее количество имущества - это по различным селам, районным центрам. Но в городах-миллионниках вроде Одессы или Киева так же есть недвижимое имущество Коммунистической партии", -проинформировал Малюська.

Он отметил, что сейчас задачей министерства является координация работы всех органов власти для того, чтобы такое имущество было зарегистрировано в пользу государства.

"Собственно этим мы сейчас и занимаемся. Соответственно, как только решение суда вступит в силу, мы сразу зарегистрируем все объекты недвижимости на имя государства Украина и передадим объекты в управление Фонда госимущества. В дальнейшем такие объекты попадут на приватизацию и на продажу. Соответственно, государство получит средства за такое недвижимое имущество", - пояснил Малюська.

Как сообщал УНИАН, 5 июля Восьмой апелляционный административный суд во Львове запретил деятельность Коммунистической партии Украины и партии "Счастливая Украина".

Судом были удовлетворены исковые требования Министерства юстиции: запрещена деятельность Коммунистической партии Украины. Имущество, средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных ячеек и других структурных образований переданы в собственность государства.

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