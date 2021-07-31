19 июля стало известно, что во Львове на советском военном мемориале "Марсово поле" хотят демонтировать орден в виде пятиконечной звезды с серпом и молотом.

Министерство иностранных дел России направило Украине ноту протеста в связи с планами по демонтажу копии ордена Великой Отечественной войны на Мемориале "Марсово поле" во Львове.

Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"В связи с планами львовских властей по уничтожению копии Ордена Отечественной войны на воинском мемориале "Марсово поле" 30 июля в МИД Украины была направлена нота МИД России с требованием выполнения украинской стороной международных обязательств и норм национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов", - говорится в сообщении.

Согласно тексту документа, МИД РФ призывает власти Украины "отказаться от фальсификации истории и попыток лишить украинских граждан Победы в Великой Отечественной войне, достигнутой совместными усилиями всех народов бывшего Советского Союза".

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Напомним, 19 июля стало известно, что во Львове на советском военном мемориале "Марсово поле" хотят демонтировать орден в виде пятиконечной звезды с серпом и молотом. Чтобы не нарушать украинское законодательство, в мэрии обратились в государственный институт, чтобы определить, подпадает ли орден на "Марсовом поле" под закон о декоммунизации.

Отметим, пятиконечную звезду с серпом и молотом на советском военном мемориале "Марсово поле" установили в 70-х годах прошлого века.

"Марсово поле" - это военный мемориал во Львове, который расположен возле Лычаковского кладбища со стороны улицы Мечникова.

Автор: Екатерина Гирнык