Журналисты рассказали, что в прошлом году зарплата Кивы составляла почти 38 тысяч гривень в месяц.

Журналисты пытались выяснить, зачем скандальному нардепу Илье Киве позор с диссертацией. И пришли к выводу, что здесь речь идет о деньгах.

"Деньги, которые вы будете платить будущему этому ученому. Их и посчитаем!", - отмечается в сюжете программы "Гроші".

Читайте такжеНаучная антипремия: Киву признали "Скандалом года", а Шкарлета – "плагиатором""Официальные и неофициальные расходы - минимум 10 тысяч долларов. Если ты хочешь сделать это, не написав реально кандидатскую диссертацию, будучи тупым и неподходящим на роль кандидата наук, то надо заплатить, я думаю, 50 тыс. долларов", - рассказал юрист Тарас Боровский.

Журналисты отметили, что за такие кандидатские нам, украинцам, придется платить до конца жизни нардепов-кандидатов наук: прибавка к зарплате 15%, защитили докторскую - 25%, почетное звание "заслуженный" увеличит зарплату еще на 20%, а "народный" - аж на 40%. Если же человек имеет несколько таких регалий, то может свою зарплату почти удвоить.

"Так, в прошлом году зарплата Кивы составляла почти 38 тысяч гривень в месяц. Научная степень кандидата наук должна была бы увеличить ее на 15%, то есть на 5 тыс. 700 грн", - подсчитали "Гроші".

Как отметили журналисты, зарплату Ильи Киви во время его каденции будут платить еще минимум три года. "Только за все это время мы заплатим за его научные труды 205 тыс. грн", - подсчитали они.

Илья Кива защитил диссертацию

26 апреля народный депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива защищал кандидатскую диссертацию. Он претендовал на степень кандидата наук по государственному управлению.

Сообщалось, что на защиту диссертации Кивы не пускали журналистов "без аккредитации". Кроме того, трое мужчин в черной одежде блокировали вход в аудиторию в Институте подготовки кадров Госслужбы занятости, где Кива защищался.

По данным движения "Честно", Илья Кива окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности Правоведение и Национальную академию внутренних дел по специальности право.

Также он учился в Полтавском национальном педагогическом университете имени Короленко (педагог-психолог) и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме (квалификация техник-механик).

Защита длилась с 10 до 13 часов. Члены комиссии проголосовали единогласно: 13 - за, 0 - против.

Выйдя из аудитории после защиты, Кива поблагодарил журналистов, которые потратили свое время на освещение этого события, и отметил, что не надеялся на такой ажиотаж. По мнению нардепа, теперь "научное сообщество стало сильнее".

Однако СМИ выяснили, что депутат приложил к своей диссертации справку с поддельной подписью и указал конференции, в которых не участвовал.

Научного руководителя Кивы, Владимира Гурковского, который помогал депутату с диссертацией, уволили с работы.

После утверждения МОН результатов Илья Кива будет получать 15% надбавки к зарплате за научную степень.

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Автор: Ольга Робейко