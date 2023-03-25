В МИД считают неприемлемым возложение ответственности на жертву агрессии.

Министерство иностранных дел Украины считает, что мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека прибегла к неприемлемым действиям, когда решила приравнять Украину как жертву к России, которая является агрессором.

Как говорится в заявлении МИД Украины, внешнеполитическое ведомство Украины приняло во внимание доклады, подготовленные мониторинговой миссией ООН в Украине, а именно очередной доклад по ситуации с правами человека в Украине и доклад по обращению с военнопленными.

"Мы благодарны мониторинговой миссии за ее работу, в частности документирование нарушений международного права в сфере прав человека и международного гуманитарного права, совершенных РФ в контексте вооруженной агрессии против Украины. В то же время считаем неприемлемым возложение ответственности на жертву агрессии. Согласно Уставу ООН, Украина имеет право на самозащиту", - отмечается в заявлении.

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"Как неоднократно подчеркивал МИД Украины, украинская сторона рассчитывает, что миссия ООН будет избегать любых шагов, которые могут трактоваться как уравнивание жертвы и агрессора", - добавили в МИД.

Отчет ООН о военнопленных - подробности

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине презентовала два новых доклада - об обращении с военнопленными и общей ситуации с правами человека в Украине за шесть месяцев до 31 января этого года. Миссия ООН утверждала о возможных нарушениях прав российских военнопленных со стороны украинской стороны.

В то же время, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец выразил удивление, что представители Организации Объединенных Наций на личных встречах ни разу не говорили о возможных нарушениях прав российских пленных в Украине.

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