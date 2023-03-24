Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине презентовала два новых доклада, в которых утверждает о вероятных нарушениях прав российских военнопленных с украинской стороны.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец выразил удивление, что представители Организации Объединенных Наций на личных встречах ни разу не говорили о вероятных нарушениях прав российских пленных в Украине, сообщил он в Telegram.

Омбудсмен отметил, что Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине презентовала два новых доклада — об обращении с военнопленными и общей ситуации с правами человека в Украине за шесть месяцев до 31 января этого года.

В частности, выводы миссии подтверждают совершение Россией массовых военных преступлений на территории Украины, нарушение прав человека и пренебрежение всеми нормами международного гуманитарного права, а также гибель и ранения мирных граждан, произвольные задержания, нападения, казни, насильственные исчезновения, пытки, сексуальное насилие – такие преступные действия совершает агрессор.

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В то же время Лубинец прокомментировал выводы миссии в вопросе обращения с военнопленными.

"Удивительно, что во время неоднократных личных встреч с главой миссии Матильдой Богнер и постоянным координатором системы ООН в Украине Дениз Браун ни разу ими не был поднят вопрос обращения с российскими военнопленными. К тому же, хотелось бы услышать неопровержимые факты и аргументы, на которых основываются выводы миссии относительно вероятных нарушений с украинской стороны", - сообщил Лубинец.

Он подчеркнул, что Украина придерживается Женевских конвенций, международного права и открыта для международных организаций. "Это Россия преступно вторглась на нашу землю, убивает и похищает украинских граждан и до сих пор блокирует доступ к нашим военнопленным. Масштабы бесчеловечного обращения и пыток скрываются", - подчеркнул Лубинец.

Он призывает ООН, а также все мировое сообщество давить на РФ и требовать допуска к местам содержания украинских военнопленных.

Скандальный доклад ООН - о чем шла речь

В тексте наблюдатели указали на подтвержденные данные о по меньшей мере 15 казнях украинских военнопленных со стороны России, использование их в роли "живых щитов". Также речь шла о гибели двух раненых бойцов ВСУ из-за отсутствия медицинской помощи и о пытках.

В то же время в ООН якобы получили подтверждение казни 25 российских военнопленных. По их данным, один из инцидентов произошел в марте 2022 года в Луганской области. Подчеркивалось, что Украина, в отличие от России, предоставила их группам полный доступ к местам удерживания военнопленных.

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