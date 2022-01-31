Сейчас для России пришло время делать уступки и демонстрировать искреннюю заинтересованность в мире, считает министр иностранных дел Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Россия должна реальными действиями продемонстрировать отсутствие планов полномасштабного нападения на Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сообщил во время онлайн-брифинга.

"Россия сделала ряд заявлений о том, что они не хотят войны с Украиной. Подчеркиваю, что лучший способ для России доказать искренность этих слов - это немедленно снизить военное, политическое и экономическое давление на Украину, отказаться от любых идей по дестабилизации ситуации внутри страны через надуманные протесты, кибератаки, попытки дестабилизировать нормальную повестку дня жизни и функционирования украинской экономики", - заявил Кулеба.

Глава МИД добавил, что Россия должна продолжить дипломатические контакты в рамках устоявшихся форматов.

"Лучший способ доказать, что эти заявления Москвы соответствуют действительности, - это отвести войска и военное оборудование от государственной границы Украины и с временно оккупированных Россией территорий Украины. Войска, которые Россия там накопила без всякой реальной причины. Напомню, что даже угроза применения военной силы против суверенитета и территориальной целостности государства уже является нарушением Устава ООН. Это те первые шаги к деэскалации, которые Россия может сделать уже сегодня", - подчеркнул министр.

В то же время, как отметил Кулеба, надо не забывать, что агрессия Россия против Украины будет завершена только тогда, когда РФ выведет все свои войска из Донбасса и Крыма, а Украина политико-дипломатическим путем вернет все свои временно оккупированные территории.

"Мы не будем идти по пути очередных уступок Российской Федерации, если она не остановит сначала свою военную эскалацию. Наша цель - мы говорим об этом откровенно нашим партнерам - состоит в том, чтобы именно Россия пошла на уступки. Сейчас именно для нее пришло время делать уступки и демонстрировать искреннюю заинтересованность в мире", - подчеркнул Кулеба.

В связи с этим министр сказал, что Украина готова к конструктивным переговорам, но не будет терпеть какого-либо давления или принуждения, поскольку уже сделала достаточно шагов для установления мира. "Теперь шаг за Россией", - сказал Кулеба.

Читайте такжеПри вторжении Россия "не остановится на Украине" - посол в СШАТакже глава МИД прокомментировал заявление российских военнослужащих об отводе некоторых воинских подразделений после завершения учений.

"С одной стороны, любое объявление России об отводе войск - это само по себе является позитивным сигналом. С другой стороны пока точно неизвестно, откуда именно отводятся соответствующие подразделения, в каком объеме и каким образом этот отвод способствует деэскалации ситуации", - отметил Кулеба и добавил, что мало сказать, что что-то отводится.

"В прошлом году, весной, когда Россия развернула первую такую серьезную эскалацию, начала стягивать войска, они потом тоже объявили, что все, мы учения завершили, и начинаем отвод, а по факту отвода практически не произошло, и ситуация возле нашей границы осталась неизменной. Поэтому я бы ни преувеличивал, ни преуменьшал вес этого объявления. Нужно иметь более подробную информацию о том, что на самом деле произошло", - сказал Кулеба.

Он отметил, что в целом недоверие к действиям России сохраняется.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию продолжить дипломатическое сотрудничество и отвести войска от Украины.

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