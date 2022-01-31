Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Россия должна реальными действиями продемонстрировать отсутствие планов полномасштабного нападения на Украину.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сообщил во время онлайн-брифинга.
"Россия сделала ряд заявлений о том, что они не хотят войны с Украиной. Подчеркиваю, что лучший способ для России доказать искренность этих слов - это немедленно снизить военное, политическое и экономическое давление на Украину, отказаться от любых идей по дестабилизации ситуации внутри страны через надуманные протесты, кибератаки, попытки дестабилизировать нормальную повестку дня жизни и функционирования украинской экономики", - заявил Кулеба.
Глава МИД добавил, что Россия должна продолжить дипломатические контакты в рамках устоявшихся форматов.
"Лучший способ доказать, что эти заявления Москвы соответствуют действительности, - это отвести войска и военное оборудование от государственной границы Украины и с временно оккупированных Россией территорий Украины. Войска, которые Россия там накопила без всякой реальной причины. Напомню, что даже угроза применения военной силы против суверенитета и территориальной целостности государства уже является нарушением Устава ООН. Это те первые шаги к деэскалации, которые Россия может сделать уже сегодня", - подчеркнул министр.
В то же время, как отметил Кулеба, надо не забывать, что агрессия Россия против Украины будет завершена только тогда, когда РФ выведет все свои войска из Донбасса и Крыма, а Украина политико-дипломатическим путем вернет все свои временно оккупированные территории.
"Мы не будем идти по пути очередных уступок Российской Федерации, если она не остановит сначала свою военную эскалацию. Наша цель - мы говорим об этом откровенно нашим партнерам - состоит в том, чтобы именно Россия пошла на уступки. Сейчас именно для нее пришло время делать уступки и демонстрировать искреннюю заинтересованность в мире", - подчеркнул Кулеба.
В связи с этим министр сказал, что Украина готова к конструктивным переговорам, но не будет терпеть какого-либо давления или принуждения, поскольку уже сделала достаточно шагов для установления мира. "Теперь шаг за Россией", - сказал Кулеба.
Читайте такжеПри вторжении Россия "не остановится на Украине" - посол в СШАТакже глава МИД прокомментировал заявление российских военнослужащих об отводе некоторых воинских подразделений после завершения учений.
"С одной стороны, любое объявление России об отводе войск - это само по себе является позитивным сигналом. С другой стороны пока точно неизвестно, откуда именно отводятся соответствующие подразделения, в каком объеме и каким образом этот отвод способствует деэскалации ситуации", - отметил Кулеба и добавил, что мало сказать, что что-то отводится.
"В прошлом году, весной, когда Россия развернула первую такую серьезную эскалацию, начала стягивать войска, они потом тоже объявили, что все, мы учения завершили, и начинаем отвод, а по факту отвода практически не произошло, и ситуация возле нашей границы осталась неизменной. Поэтому я бы ни преувеличивал, ни преуменьшал вес этого объявления. Нужно иметь более подробную информацию о том, что на самом деле произошло", - сказал Кулеба.
Он отметил, что в целом недоверие к действиям России сохраняется.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию продолжить дипломатическое сотрудничество и отвести войска от Украины.